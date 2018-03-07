» تفاصيل ضبط حارس عقار يدير مسكنه للدعارة

07 مارس 2018 - 01:27 ص

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحرالأحمر من ضبط حارس عقار يدير مسكنه للأعمال المنافية للاداب بمقابل مادي.

كانت قد وردت معلومات لمباحث الآداب بقيام المدعو محمدا م حارس عقار تحت الانشاء بإدارة غرفته الخاصة بالعقار بمنطقة القيادات بالغردقة لممارسة أعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتقديمهن للرجال بمقابل مادى.

وعلى الفور تم اخطار اللواء حسام كمال مديرامن البحرالأحمر ،وكلف الرائد شريف خليل وكيل مباحث الآداب بعمل التحريات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعوة هبة م ا 27سنة البساتين القاهرة أثناء ممارستها الدعارة مع المدعو ماريو باخوم و سائق بمقابل مادى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2125 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2017..وأخطرت النيابة العامة.