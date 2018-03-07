» بيان ناري لـ"الأهلي" بشأن أحداث مباراة "مونانا"

استنكر مجلس إدارة النادي الأهلي، التصرفات غير المسئولة لقلة من الجماهير، حضرت مباراة النادي الإفريقية أمام فريق مونانا الجابوني.



وأصدر المجلس بيانا صحفيا، أكد فيه اعتزازه بجمهوره العريض، وسعيه الدءوب، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، والأندية الجماهيرية، وأجهزة الدولة، لعودته إلى المدرجات مرة أخرى، إلا أنه يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض إثارة الفتنة، والتطاول على مؤسسات الدولة، ومسئوليها، التي تبذل جهدا كبيرا من أجل النهوض بمصر على كل المستويات، ويحمل لها مجلس إدارة النادي احتراماً وتقديرا كبيرين، في ظل جهد مخلص تبذله الحكومة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.

