  • الأربعاء 07 مارس 2018
  • بتوقيت مصر05:42 ص
بحث متقدم
الدولار والجنيه

خبير يكشف معلومة صادمة عن سعر الدولار أمام الجنيه

دولار البنوك بـ19.25

"لولا هذا الأمر لوصل سعر الدولار إلى 50 جنيه"

عمرو الجارحي

وزير المالية يكشف أسباب استقالة نائبه

عمرو أديب

رسالة هامة من "أديب" بشأن الانتخابات الرئاسية

البرادعي

تغريدة نارية لـ"البرادعي" بشأن هذا الأمر الهام

السيسي ومحمد بن سلمان

مكاسب مصرية من مشروع «نيوم» السعودي

علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة

أحدث أساليب التأديب و«جر شكل» المعارضة

والدة «زبيدة»

تفاصيل لقاء الـ«بي بي سي» بوفد رئاسي مصري

أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: هذا ما فعلناه من أجل «خيري رمضان»

محمد الدماطي

محامي «مرسي»: تطورات كبرى بعد طلب لجنة بريطانية زيارته

خبير اقتصادي:

"لولا هذا الأمر لوصل سعر الدولار إلى 50 جنيه"

الحياة السياسية

دولار البنوك بـ19.25
دولار البنوك بـ19.25

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الدولار يصل لهذا الرقم في البنوك

#

تعرف على سعر الدولار اليوم

#

تعرف على أعلى سعر لبيع الدولار بالبنوك

#

تعرف على أعلى سعر لبيع الدولار فى البنوك

أكد الخبيرر الاقتصادى الدكتور شريف دلاور، أن الاقتصاد المصرى تحسن عما كان عليه قبل 4 سنوات، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخراً، موضحاً أن سبب هذا التحسن، جاء نتيجة الرؤية للمستقبل، والقضاء على الفساد، وعدم تبديد الموارد، ونضال نحو التقدم بالبلاد.
وأضاف "دولار" أنه "لولا الإصلاحات الاقتصادية، لوصل الدولار الآن إلى 40 أو 50 جنيهًا، وكان ممكن المواطن المصرى لا يجد ماء أو كهرباء حتى القمح، إحنا كان ممكن نأكل بعضنا".
وأشار "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، إلى أن القياسات الماضية للاقتصاد تعد "دلع"، موضحاً أن الدولة تعطى بدون عمل أو إنتاجية، وتابع: "وأنا لا أتحدث عن إنتاجية المواطن فقط بل والدولة.. البلد بتستهلك كلها.. وما تم من إصلاحات اقتصادية تشبه العملية الجراحية التى سيتعافى منها المريض تدريجياً".
ولفت "دولار" إلى أن وضع مصر الاقتصادى سابقاً كان كارثياً، والبلاد كانت مقبلة على مرحلة تفتت بسبب السياسات النقدية المتراكمة، وتابع: "نعم الأسعار ارتفعت الآن، ولكن مفيد لما هو قادم.. وفى حال عدم حصول إصلاحات لكنا الآن فى وضع كارثى بمعنى الكلمة، يؤدى إلى تفكك اجتماعى، وصراعات اجتماعية رهيبة تدمر البلاد".
وتابع "دولار" أن ثورة 25 يناير، كشفت عورة الاقتصاد المصرى المعمول به قبل 2011، موضحاً أن الاقتصاد كان يعتمد على تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، وليس لديه قاعدة إنتاج حقيقة تكفى متطلبات المواطن المصرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل باعت مصر ألف كيلو متر من سيناء للسعودية ؟!

جمال سلطان

من الذي يصنع الشائعات والأكاذيب؟!

محمود سلطان

إعلامنا في عافية شويتين

فراج إسماعيل

عمرو.. سيب خيري

حسام فتحي

"الغارديان".. إذ تتغزّل بمحمد صلاح

عبد العزيز محمد قاسم

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل ضبط حارس عقار يدير مسكنه للدعارة
» بيان ناري لـ"الأهلي" بشأن أحداث مباراة "مونانا"
» بسمة وهبة تهدد زوجها بالذبح لهذا السبب
» حقيقة تثبيت سعر الدولار عند 17.5 جنيه
» شاهد.. مشادة نارية بين برلمانية وداعية سلفي
» نص رسالة لجنة التحقيق البريطانية لزيارة«مرسي»
» سر بكاء عمرو أديب على الهواء
» الريال يطيح بسان جيرمان ويتأهل لربع نهائي الأبطال
» ليفربول يحجز مكانه في ربع نهائي أبطال أوروبا
» داعية سلفي:«الإخوان أحط من الحيوانات»
» هذه هي أوجه الشبه بين "السيسي" و"بوتين"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • شروق

    06:20 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم