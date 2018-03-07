"لولا هذا الأمر لوصل سعر الدولار إلى 50 جنيه"

07 مارس 2018 - 01:34 ص

أكد الخبيرر الاقتصادى الدكتور شريف دلاور، أن الاقتصاد المصرى تحسن عما كان عليه قبل 4 سنوات، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخراً، موضحاً أن سبب هذا التحسن، جاء نتيجة الرؤية للمستقبل، والقضاء على الفساد، وعدم تبديد الموارد، ونضال نحو التقدم بالبلاد.

وأضاف "دولار" أنه "لولا الإصلاحات الاقتصادية، لوصل الدولار الآن إلى 40 أو 50 جنيهًا، وكان ممكن المواطن المصرى لا يجد ماء أو كهرباء حتى القمح، إحنا كان ممكن نأكل بعضنا".



وأشار "دلاور"، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، إلى أن القياسات الماضية للاقتصاد تعد "دلع"، موضحاً أن الدولة تعطى بدون عمل أو إنتاجية، وتابع: "وأنا لا أتحدث عن إنتاجية المواطن فقط بل والدولة.. البلد بتستهلك كلها.. وما تم من إصلاحات اقتصادية تشبه العملية الجراحية التى سيتعافى منها المريض تدريجياً".



ولفت "دولار" إلى أن وضع مصر الاقتصادى سابقاً كان كارثياً، والبلاد كانت مقبلة على مرحلة تفتت بسبب السياسات النقدية المتراكمة، وتابع: "نعم الأسعار ارتفعت الآن، ولكن مفيد لما هو قادم.. وفى حال عدم حصول إصلاحات لكنا الآن فى وضع كارثى بمعنى الكلمة، يؤدى إلى تفكك اجتماعى، وصراعات اجتماعية رهيبة تدمر البلاد".

