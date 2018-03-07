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بالأسماء.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص في قضايا قتل

قبلي وبحري

امن المنيا
امن المنيا

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الإعدام

مصلحة السجون

محافظة المنيا

مديرية امن المنيا

نفذت فجر اليوم، إدارة السجون، أحكامًا قضائية بالإعدام علي 6 متهمين جنائيين داخل سجن المنيا شديد الحراسة شرق النيل.

وقال مسئول رفيع المستوي بمديرية أمن المنيا، إن الحكم شمل متهمًا من محافظة بني سويف، و5 متهمين من محافظة قنا، وأنه تم تنفيذ الأحكام في الساعات الأولى من الصباح، ونقلهم إلى مشرحة مستشفي المنيا العام.

 ومن جانب آخر قررت نيابة جنوب المنيا الكلية التصريح  بتسليم جثث  المتهمين  المنفذ فيهم  حكم الإعدام شنقًا صباح اليوم، الأربعاء، 7 مارس 2018م، بسجن المنيا شديد الحراسة ونقلت الجثث لمشرحة مستشفي المنيا العام، وجارٍ التواصل مع الأهلية لاستلام الجثامين، واستصدار شهادات الوفاة وهم:

مصطفى حمدته أحمد محمد، 1786 جنايات أبو تشت لسنة 2014م، 238 كلي قنا لسنة 2014، وحمدي محمد طايع سيد، 814 جنايات القسم الجديد بني سويف لسنة 2013م، 1532 كلي بني سويف لسنة 2013، ومحمد شحاتة "حسين حسن " و"شاذلي فايز أبو الحسن فريج"، و"خضري فهمي عبد النعيم محمد" و"محمد جابر فريج شحاته، و"تشندي جابر عسران شحاته" جميعهم في قضية واحدة 3409  جنايات مركز قنا 407 0 كلي قنا لسنة 2014.


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