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"الجنائية الدولة": الأدلة كافية للمضي في قضية اغتيال الحريري

عرب وعالم

رفيق الحريري
رفيق الحريري

وكالات

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لبنان

رفيق الحريرى

الجنائية الدولة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 7 مارس، أن هناك أدلة كافية للمضي قدما في قضية اغتيال الحريري.

وقال قضاة المحكمة في الحكم الصدر اليوم إن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 كان عملا إرهابيا.

وقالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أيضا إن الأدلة التي قدمها الادعاء "يمكن" أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم. وهذا يعني أن محامي الأربعة، الذين ما زالوا مطلقي السراح، عليهم تقديم دفاعاتهم.

وأحيت لبنان الشهر الماضي، الذكرى الـ13 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بإضاءة شعلة الحرية في موقع التفجير الذي اُغتيل فيه الحريري بمنطقة سان جورج بالعاصمة بيروت، وذلك وسط حضور شعبي وفرقة موسيقية لكشافة تيار المستقبل اللبناني.


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