» الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

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حالة الجو

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات.

وأضاف عبد العال، أن الانخفاض يمتد ليشمل جنوب الصعيد اعتبارا من يوم السبت المقبل، والطقس بصفة عامة مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجة البحرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، لتعود درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الرياح تهدأ على أغلب الأنحاء وتعاود الشبورة المائية فى الظهور مرة أخرى تكون كثيفة أحيانا، والنصيحة خلال هذه الفترة للمواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة منها أثناء فترة تكون الشبورة وعدم تخفيف الملابس حيث مازلنا فى فصل الشتاء الذى ينتهى جغرافيا 21 مارس الجارى.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على:-

السواحل الشمالية وشمال سيناء  من 22 إلى 21  درجة مئوية.

محافظات الوجة البحرى والقاهرة  من  26 إلى 23 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد  من 26 إلى 24 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد  من 30 إلى 28 درجة مئوية.


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