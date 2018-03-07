مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى

07 مارس 2018 - 04:35 م

أفادت وكالة "رويترز"، بأن مصر حصلت اليوم على مليار دولار وهى الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى البالغ 3 مليارات دولار.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر 2016، وتسلمت مليار دولار كدفعة ثانية من القرض المتفق عليه في 21 مارس 2017، لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت في الثلاثة أعوام الماضية.

ودخلت مصر في مفاوضات مع عدد من الجهات المقرضة على المستوى الدولي للحصول على قروض بمليارات الدولارات لمواجهة العجز الكبير في العملة الأجنبية.

واتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر 2016.

وساعدت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة على حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.