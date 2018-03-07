تأييد حكم حبس الصحفي أحمد الخطيب 4 سنوات

07 مارس 2018 - 04:37 م

رفضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في «زينهم» برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، المعارضة المقدمة من الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي في جريدة الوطن سابقًا، على حكم حبسه 4 سنوات وتغريمه 40 ألف جنيه، وتأييد حكم أول درجة لاتهامه بإهانة مشيخة الأزهر .

وكانت الدائرة ذاتها أصدرت حكمًا بحبس الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس القسم السياسي في الجريدة سابقًا، لمدة 4 سنوات، وغرامة 40 ألف جنيه بتهمة اهانة الأزهر.

كان شيخ الأزهر رفع دعوى قضائية ضد رئيس تحرير «الوطن» ورئيس القسم السياسي آنذاك "أحمد الخطيب" تفيد باتهامهما بإهانة شيخ الأزهر ومستشاره القانوني.

وأحال المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بعد أن أجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيما دأبت الجريدة على نشره من حملات مسيئة للأزهر والمستشار القانوني والتشريعي للمشيخة وانتهت النيابة إلى أحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر ونشر أخبار وشائعات كاذبة عنه وعن رجاله وكبار علمائه.

وذكرت الدعوى أن جريدة الوطن نشرت أخبار وتقارير وسلسلة مقالات تحت عنوان «فساد الأزهر» تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي تعد إهانة بحق الأزهر وتستوجب المحاكمة، مما أثار استياء الكتاب والمفكرين والكافة من الحملة المسيئة على الأزهر الشريف كمؤسسة تلقى احترام المجتمع والعالم أجمع.

وأشارت الدعوى إلى قيام الجريدة بتناول المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبدالسلام بعبارات مسيئة ونشر وقائع كاذبة ومختلقة تشكل جريمة سب وقذف.

وأقام المستشار القانوني للجريدة دعوى مدنية بالتعويض تتجاوز مليون جنيه باعتبار ذلك هو الوسيلة التي كفلها الدستور والقانون لوقف سلسة التجاوز اليومي علي صفحات الجريدة المذكورة وتجاوزها حدود النقد وحرية الرأي بالإساءة إلي المؤسسة العريقة والعاملين فيها.



