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الفلبين تطلق سراح مصري مشتبه بانتمائه لـ«داعش»

عرب وعالم

فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا
فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا

خالد الشرقاوي

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أطلقت الفلبين سراح مواطن مصري وصديقته الفلبينية، بعدما اشتبه ممثلو الادعاء بأن الشرطة ربما لفقت لهما تهمة الارتباط بمتشددين مؤيدين لتنظيم "داعش".

وألقت الشرطة القبض على فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا الشهر الماضي في شقة سكنية في مبنى لا تفصله عن السفارة الأمريكية في مانيلا سوى بضعة عقارات.

وقالت الشرطة، إنها "عثرت في المكان على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صنع قنابل"، مشيرة إلى أنها فتحت "تحقيقا شاملا" لتحديد مدى علاقتهما بالمتشددين.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على رفض القضية إلى أن يحصل على نسخة من قرار ممثل الادعاء.

من جهته، أكد الادعاء أن الاتهامات التي وجهت إليهما بحيازة أسلحة ومتفجرات ضعيفة وربما ملفقة، وأن السلاح المقدم كدليل لم يكن سوى نسخة مقلدة.

وأشار إلى أن الاثنين لم يظهرا في أي صورة للشرطة وبحوزتهما الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف الادعاء في بيان، أن الصور التي قدمتها الشرطة التقطت في غرفة غير تلك التي كان يستأجرها الأسود، ما يعزز ما قاله المصري من أنه لم يكن موجودا بالمكان وقت المداهمة، وأنه نقل إلى غرفة أخرى تحوي متفجرات.


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