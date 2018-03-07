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الزمالك يسقط أمام ولايتا الإثيوبي بهدفين

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«كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام ولايتا الإثيوبي

المصريون

الزمالك

الكونفدرالية

إثيوبيا

ولايتا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأت المباراة بصورة هجومية من الفريق الأبيض لتسجيل هدف مبكر، وتشهد الدقيقة الرابعة أول فرصة للزمالك من عرضية لأحمد أبو الفتوح تمر من أمام كاسونجو، وبمرور الوقت يحاول الفريق الأثيوبي السيطرة على مجريات الأمور واستشكاف الطريق لمرمى أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة السابعة عشر ينجح بيزابيه ميكينجو في تسجيل هدف التقدم لولايتا ديتشا مستغلا حالة ارتباك مدافعي الفريق الأبيض ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية على يمين أحمد الشناوي، بعد الهدف ينشط الفريق الأبيض لتعديل النتيجة ويسدد أحمد أبو الفتوح كرة قوية تمر بجوار القائم الأيمن للمرمى.وفي الدقيقة 37 ينجح عماد فتحي في تسجيل هدف التعادل للأبيض بعدما استغل خطأ الدفاع و انفرد بالمرمى وراوغ الحارس وسدد الكرة في الشباك الخالية، وكثف الأبيض محاولاته لتسجيل هدف التقدم، في حين سعى ولايتا ديتشا للتسجيل قبل نهاية الشوط لكن دون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني سعى الزمالك لتسجيل هدف التقدم، في حين حاول الفريق الأثيوبي للسيطرة على مجريات الأمور والتسجيل، ويدفع الجهاز الفني لولايتا ديتشا بأوراقه الرابحة لتنشيط الهجوم، ويحصل محمود عبد العزيز على بطاقة صفراء للخشونة، ويهدر كاسونجو فرصة تسجيل التقدم للأبيض.

ويهدر محمود علاء فرصة تسجيل هدف للزمالك، إلا أن ياريد داويت يحرز الهدف الثاني للفريق الأثيوبي من هجمة مرتدة لينفرد المهاجم بالمرمى ويضع الكرة على يسار الشناوي، ويحصل حازم إمام على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بنانا بوكو بدلا من عماد فتحي، ويشارك أحمد داودا بدلا من كاسونجو.

وتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من ولايتا ديتشا لتسجيل الثالث، وقابلها محاولات من الزمالك للتعديل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز بطل أثيوبيا بهدفين مقابل هدف.

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