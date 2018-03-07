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ارتفاع مصروفات فوائد ديون مصر إلى 150.7 مليار جنيه

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خالد الشرقاوي

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ارتفعت المصروفات على فوائد الدين في مصر بنسبة 23.6 بالمائة على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري 2017-2018.

وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير صادر اليوم، إن المصروفات على الفوائد ارتفعت خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2017 بنسبة 23.6 بالمائة لتصل إلى 150.7 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن المصروفات على الفوائد بلغت 113.7 مليار جنيه في نفس الفترة المقابلة من العام المالي السابق 2016-2017.

ومنتصف نوفمبر 2017، توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في مصر بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه.

وقال الجارحي، آنذاك، إن فوائد الديون في مصر تلتهم 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011.

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