شاهد.. ماذا حدث لهذه الطفلة بعد أن هاجمها أسد؟

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السعودية

هجوم

جدة

اسد

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية فيديو مثير رصد هجوم أسد على طفلة خلال حفل ترفيهي أقيم للأطفال في مدينة جدة.

ويظهر الفيديو تواجد مجموعة كبيرة من الأطفال حول الأسد الذي انزعج من صراخ الأطفال والتفافهم حوله قبل أن ينقض على طفلة وكاد أن يلتهمها لولا تدخل المدرب الذي أبعده عن الطفلة قبل أن يتسبب في كارثة.

وأثار الفيديو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الذين أكدوا أن حالة الإهمال التي يرصدها الفيديو ليست الأولى وقد وقعت إصابات عدة من قبل لعدد من الأطفال بسبب تجاهل تأمين مثل هذه الفعاليات وحماية الأطفال وذويهم بالشكل اللازم.

الفيديو..

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