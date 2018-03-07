نقل مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي إلى القاهرة

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مرتضى منصور

الكونفدرالية

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قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نقل مباراة العودة أمام ولايتا الإثيوبي في إياب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من إستاد السويس إلى القاهرة.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "الأولوية لأعضاء النادي لحضور مباراة الفريق المقبلة في الكونفدرالية، لن أسمح بتواجد الألتراس، تعتبر جماعة إرهابية محظورة".

أضاف: "قررت منع روابط الزمالك من حضور مباريات الفريق المقبلة، بعد أحداث شغب ألتراس أهلاوي، أسلوب الدلع مبقاش ينفع معاهم خلاص".


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