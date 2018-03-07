أسباب شطب 5 شخصيات إخوانية من قوائم الإرهاب

07 مارس 2018 - 09:49 م

في سابقة هي الأولى من نوعها، رفعت محكمة جنايات القاهرة اسم 5 شخصيات إخوانية من قوائم الإرهاب، إلي جانب أسماء 11 شخصًا آخرين نتيجة انقضاء الدعوى ضدهم، بسبب الوفاة، أبرزهم أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نجل مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" (توفي في فبراير 2016).

والأسماء الخمسة الذين تم رفعهم من قوائم الإرهاب، أبزرهم رجل الأعمال، عبدالسلام علي حجازي، أشرف أحمد كمال عابدين، أشرف راضي زكي، نرمين محمد طلعت عيسى، وليد سعيد حسن قطب، بعد نحو 3 سنوات من إدراجهم على اللائحة بناءً على طلب من النائب العام.

وتضم القضية العديد من الأسماء البارزة، فيما يعرف بقضية "تمويل جماعة الإخوان المسلمين" رقم 653 لسنة 2014، ومن بينهم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، ومرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، والرئيس الأسبق محمد مرسي، ونائب المرشد خيرت الشاطر.

وقررت المحكمة جاء بناء على طلب النيابة بانقضاء الدعوى الجنائية إزاء المتوفين، ورفع أسماء الباقين من قائمة الإرهابيين.

والقرار يعد تعديلاً للقرار الصادر من ذات المحكمة في يناير 2017، بإدراج أسماء 1538 شخصا متهمين في هذه القضية، أبرزهم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبوتريكة.

عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة "الإخوان" قال إنه "تم تقديم طلب إلى النائب العام برفع الأسماء المذكورة، إلى جانب انقضاء الدعوى للمتوفين، وقام النائب العام بتقديم الأسماء إلى محكمة جنايات القاهرة، المسئولة بالأساس عن إدراج الأسماء على القائمة وليس رفعها".

وأضاف عبدالمقصود في تصريح إلى "المصريون": "محكمة النقض هي المنوطة ببحث نقض المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسمائهم، وقد استطاع الطاعنون تقديم ما يثبت للنائب العام عدم تطابق أفعالهم مع الأفعال التي نص عليها قانون التنظيمات والكيانات الإرهابية، ومن ثم تم شطبهم من قوائم الإرهاب، بينما تنظر محكمة النقض في أبريل المقبل، الأسماء الأخرى وهي بالمئات".

في السياق ذاته، قال محمد الدماطي، محامي المتهمين، إن "رفع الأسماء المذكورة من قوائم الإرهاب أتى عن طريق تقديم طلب للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ومن ثم تقديم ما يلزم من مستندات تفيد بعدم انطباق مواد قانون الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على هذه الشخصيات، مع تقديم تعهدات بعدم ارتكاب ما يعرضهم للإدراج على قوائم الإرهاب، ومن ثم تم رفع الطلب إلى محكمة جنايات القاهرة والمسئولة عن وضعهم في السابق بناء على طلب من النائب العام، وقررت رفع الأسماء من قوائم الإرهاب".

وأضاف الدماطي لـ"المصريون": "رفع كافة أسماء المتوفين المدرجين على قوائم الإرهاب، هو أمر طبيعي ومن نفس الجهة، على عكس الأسماء التي لم تقدم ما يثبت تتطابق أفعالها مع قانون التنظيمات الإرهابية يتم نظر نقضهم، أمام محكمة النقض وليس محكمة جنايات القاهرة".