» لقطات صادمة لمربية تركل توأم بعمر عامين

07 مارس 2018 - 10:48 م

تلجأ بعض الأسر إلى توظيف مربية خاصة لرعاية أطفالهم توفيرا للوقت والجهد أحيانا، في ظل انشغال الوالدين بالعمل على مدار اليوم، إلا أن كثيرا منهم لا يراقب عمل هؤلاء المربيات خاصة في أوقات غيابهم عن المنزل، إذ يتعمد بعض منهن إيذاء الأطفال بطرق وحشية لا يدركها الأبوان لاسيما مع عدم قدرة الأطفال الصغار على كشف حقيقتهن.

وفي هذا السياق كشفت أسرة مكسيكية عن مأساة وقعت بمنزلهم في مدينة تلاكسكالا، حيث أوضحت كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل تعرض توأمهم للعنف من جانب مربيتهم الخاصة التي أظهرتها الكاميرات وهي تعتدي على الطفلين البالغ عمرهما نحو سنتين بالركل في أوقات مختلفة.

وأصيب الأبوان بالصدمة الشديدة ليس فقط من سلوك المربية "إليسا سانشيز" التي تعمل لديهم منذ نحو 10 سنوات، بل أيضا من رد فعل السلطات المحلية في المكسيك التي نصحتهما بعدم التقدم بشكوى رسمية، لأن تلك المقاطع المصورة لا تعد أدلة كافية لتوجيه أي اتهام للمربية، وأكدوا أنها "مخالفة أو جنحة بسيطة" ليس أكثر من ذلك، وفقا لما نقلته "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء.





