» "بريطانيا" تهدد بمقاطعة "المونديال" لتورط روسيا بتسميم سكريبال

07 مارس 2018 - 10:54 م

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، أن بلاده ستدرس مقاطعة كأس العالم 2018 في روسيا بجدية، في حال ثبوت تورط الحكومة الروسية في تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال سموأل، في مقابلة مع "سي ان ان" إنه "علينا أن نحقق في التفاصيل والدلائل الخاصة بهذه القضية، وإذا وجدنا دلائل ملموسة على تدخل الأيادي الروسية في هذه الجريمة، سندرس بجدية مقاطعة كأس العالم".

ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، انسحاب منتخب إنجلترا من المونديال في حال ثبوت محاولة تسميم سكريبال من قبل الحكومة الروسية.

ولا تمر العلاقات الرياضية بين روسيا وإنجلترا بمرحلة جيدة، بعد الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين جماهير البلدين خلال بطولة كأس أمم أوروبا الصيف الماضي في فرنسا.

وكانت مجموعة من الجماهير الروسية قد رفعت لافتات مخصصة لنظيرتها الإنجليزية كتب عليها "أهلا بكم في الجحيم".

يذكر أن إنجلترا تستعد للمشاركة في المونديال، وتسعى للمنافسة على اللقب بعد غياب استمر لـ52 عاما عن منصة التتويج في كأس العالم.