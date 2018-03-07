حقيقة اختفاء بنزين 92 من محطات الوقود

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علق المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، على الانباء التي تتردد حول اختفاء بنزين 92 من محطات الوقود، نافيا هذه الشائعات ، مشيرا الى أنه يتم طرح كميات كبيرة من جميع أنواع البنزين، بجانب إضافة نوع جديد من بنزين 95، به مواصفات تحسن الأداء وتوفر الاستهلاك.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صح النوم" المذاع على قناة "ltc ":" هناك برنامجا حكوميا لتحريك الأسعار، ورفع الدعم عن المحروقات".

وتابع:" ليس هناك قول فصل فيما يتعلق بزيادة أسعار البنزين والسولار بعد الانتخابات الرئاسية".


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