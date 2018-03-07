مرتضى منصور: "أولتراس الأهلي طلبة فشلة ومتربوش"

07 مارس 2018 - 11:20 م

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما ضاريا على شباب الاولتراس الاهلي ، قائلا:" طلبة فشله اهاليهم معرفوش يربوهم".

وتساءل "منصور"، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ماعلاقة الحرية التي رددها الأولتراس بمؤسسات الدولة ورموزها، وتكسير المدرجات والكاميرات ؟، متابعا: الأولتراس مجموعة من المجرمين وليسوا أبناء الوطن.

واضاف:" كان لابد أن ينسحب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومحمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي بعد إهانة مؤسسات الدولة في مباراة الأهلي ومونانا الجابوني من قبل الأولتراس".

وتابع:"شريف إسماعيل بيخلص الاجتماع وبعد كده بيروح يتعالج عشان يوفر طفح الدم ليهم ولأبوهم.. والجيش والشرطة اللى اشتموا هما اللى بيحاربوا عشان أهاليهم يعيشوا في أمان".