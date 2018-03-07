» تفاصيل اعتداء مدرس على زملاءه بـ"مطواة" داخل مدرسة ثانوي

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كشف الدكتور عادل عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تفاصيل واقعة اعتداء مدرس على زملاءه بـ"مطواة" داخل مدرسة ثانوي.

وأوضح "عبدالمنعم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "ltc ": " أن بداية الواقعة مشاجرة بين أحد الطلاب ومعلم بالمدرسة مما استدعى احضار والد الطالب"، مشيرا إلى أن والد الطالب معلم بمدرسة مجاورة.

وتابع: "الطالب ضرب المعلم حتى فقد وعيه، ووالده قام بضرب مُعلمين بـ"المطواة" داخل المدرسة"، منوها أن مدير المدرسة قام بالاتصال بقسم الشرطة وحضر رجال الأمن وتم نقل المدرس ونجله إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وحبس على ذمة القضية.

ونوه أن مهنة المدرس مهنة شريفة وهى مهنة الأنبياء والرسل ولا يصح أن تقع مثل هذه الأمور داخل المنظومة التعليمية.


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