6 مليار جنيه خسائر السكة الحديد خلال عام

08 مارس 2018 - 01:01 ص

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد لديها خسائر حوالي 6 مليار جنيه العام الماضي، مشيرا الى أن "أسعار التذاكر متدني جدًا، ونحتاج لتطوير الخدمات والمرفق".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten ":" أن أسعار تذاكر السكة الحديد مرتبط بسياسة الدولة، ولا نستطيع رفع الأسعار نظرًا لأوضاع المواطنين".

وأوضح أن "قانون السكة الحديد الجديد سيساهم في تقليل خسائر المرفق، وسيشعر المواطن بجودة الخدمة".