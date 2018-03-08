6 مليار جنيه خسائر السكة الحديد خلال عام

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد لديها خسائر حوالي 6 مليار جنيه العام الماضي، مشيرا الى أن "أسعار التذاكر متدني جدًا، ونحتاج لتطوير الخدمات والمرفق".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten ":" أن أسعار تذاكر السكة الحديد مرتبط بسياسة الدولة، ولا نستطيع رفع الأسعار نظرًا لأوضاع المواطنين".
وأوضح أن "قانون السكة الحديد الجديد سيساهم في تقليل خسائر المرفق، وسيشعر المواطن بجودة الخدمة".
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