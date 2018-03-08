الخارجية ترد على اتهامات المفوض السامي لمصر ببيان ناري

08 مارس 2018 - 05:17 ص

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا ناريًا ردت فيه على تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين ، مؤكدة أنه استخدم معلومات "مزعومة" للنيل من مصر



واستنكرت وزارة الخارجية بشدة في بيان صادر مساء الأربعاء 7 مارس الجاري، الادعاءات الواهية الواردة في تقرير المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان زيد بن رعد بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الانسان في مصر.