تردد القناة الإسرائيلية التي ستنقل المونديال بـ«المجان»

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المصريون

قناة اسرائيلية

تردد

كشف يوناتان جونين، المسئول عن الدبلوماسية الرقمية بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن نقل مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، المقرر إقامتها في الصيف المقبل، على قناة «مكان» الإسرائيلية المفتوحة.

وزعم يوناتان، أن التعليق على جميع مباريات المونديال سيكون باللغة العربية، في خطوة تاريخية تؤكد على احترام إسرائيل للغة الضاد، حسب قوله.

وكتب جونين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بث مباريات المونديال بالعربية مجانا في إسرائيل! قناة مكان الإسرائيلية المجانية ستبث المباريات في خطوة تاريخية تؤكد مكانة اللغة العربية واحترام إسرائيل لها».

وكلفت حقوق البث السلطات الإسرائيلية مبلغ 6.3 مليون يورو، وستتمكن دول الأردن ولبنان ومصر والضفة الغربية من مشاهدة المباريات مجانا، حيث تستقبل أجهزة البث في هذه الدول قنوات التلفزيون الإسرائيلي عبر الأقمار الصناعية.

وحاولت سلطة البث الإسرائيلية في 2010، بث مونديال جنوب أفريقيا بالعربية، إلا أن شكوى من قناة "الجزيرة" صاحبة الحق الحصري في بث المونديال بالعربية في الشرق الأوسط، أوقفت المشروع.

وسوف تستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

وتحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية هي: موسكو، وكالينينجراد، وسان بطرسبورج، وقازان، وفولجوجراد، ونيجني نوفجورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورج.

ويخوض المنتخب المصري نهائيات "كأس العالم" ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه روسيا الدولة المضيفة وأوروجواي إضافة إلى السعودية.

وجاء تردد قناة «مكان» التي ستنقل مباريات المونديال بالمجان كالتالي:

تردد قناة مكان الإسرائيلية عبر قمر «أموس»:

تردد: 11647 - عمودي

معدل الترميز: 3/4


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