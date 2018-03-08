  • الخميس 08 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
صورة أعدتها الجزيرة على صفحتها

هجوم عنيف على الإخوان عبر«الجزيرة»

الدكتور محمد عبداللطيف

إخلاء سبيل الأمين العام لحزب «الوسط»

تابوت فرعوني

تحقيق كويتي حول التابوت الفرعوني المهرّب

ضابط يرتدي تيشرت نادي الزمالك يتوسط الوفد في إسرائيل

بالصورة.. ضابط «زملكاوي» يزور إسرائيل

يهود مصر

كاتب مصري يبكي على خروج اليهود

السيسي وبوتين

مشروع اقتصادي «واعد» بين مصر وروسيا

كاس العالم

تردد القناة الإسرائيلية التي ستنقل المونديال بـ«المجان»

مركز بحثي: تأييد الأندية لـ «السيسي» يهدد النشاط الكروي في مصر

تأييد الأندية لـ «السيسي» يهدد النشاط الكروي في مصر

الميراج الإسرائيلية

الطيران الإسرائيلي حطم نوافذ منزل «عبدالناصر»

أردوغان

"أردوغان": من يسكت على قتل مليون سوري لا يدافع عن المرأة

مصر توقع 4 اتفاقيات منح مع فرنسا بقيمة 60 مليون يورو

مال وأعمال

وزيرة الإستثمار أثناء توقيع الإتفاقيات
وزيرة الإستثمار أثناء توقيع الإتفاقيات

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

التوسع التركى فى أفريقيا يقلق مصر

#

تأسيس صندوق مصري سعودي للاستثمار

#

بنك مصر يقترض 250 مليون يورو

#

60 مليون يورو منحة أوروبية للقاهرة لهذا السبب

فرنسا

منح

وزارة الاستثمار

اتفاقيات

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة سحر نصر، عن توقيع 4 اتفاقيات منح بقيمة 60 مليون يورو مع فرنسا، في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم توقيع الاتفاقيات الأربع مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذراع التمويلية للحكومة.

وأوضحت "نصر"، أن "كافة الاتفاقيات الموقعة اليوم هي منح لا ترد مقدمة من الجانب الفرنسي.. بمثابة تأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا".

والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة تنموية تابعة للحكومة الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها في عام 1941 على تمويل المشاريع الرامية إلى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والأقل نموًا، والإسهام في الجهود الدولية للحد من الفقر في العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ينتصر التاريخ للنظم الملكية في بلاد العرب ؟!

جمال سلطان

من الذي يصنع الشائعات والأكاذيب؟!

محمود سلطان

أسئلة ضرورية عن الألف كيلو

فراج إسماعيل

عمرو.. سيب خيري

حسام فتحي

خيري رمضان .. ورمضان خيري !!

طه خليفة

(المهندس حسين صبور: ارتفاع أسعار السكن)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة هالة سرحان من رئاسة «الحياة»
» إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمي
» النائب العام يأمر بالتحقيق في شغب مباراة الأهلي
» «مالية الزمالك» تصدم مرتضى منصور
» مهاجمو القرآن اعترفوا له بالفضل في هذه المسألة
» بايرن ميونيخ يوقع عقد رعاية مع الطيران القطري
» وفد المخابرات المصرية يغادر غزة إلى رام الله
» استعدادًا للمونديال.. المنتخب المغربي يستدعي «أزارو»
» بالفيديو.. سيدات يغنين لـ«صلاح» في شوارع ليفربول
» أمريكا توافق على بيع معدات عسكرية لقطر بقيمة 197 مليون دولار
» اختفاء 10 مليارات يورو من أموال الليبيين المجمدة في بروكسل

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي