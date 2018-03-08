مصر توقع 4 اتفاقيات منح مع فرنسا بقيمة 60 مليون يورو

08 مارس 2018 - 04:32 م

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة سحر نصر، عن توقيع 4 اتفاقيات منح بقيمة 60 مليون يورو مع فرنسا، في مجالات الطاقة والنقل والرعاية الصحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم توقيع الاتفاقيات الأربع مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الذراع التمويلية للحكومة.

وأوضحت "نصر"، أن "كافة الاتفاقيات الموقعة اليوم هي منح لا ترد مقدمة من الجانب الفرنسي.. بمثابة تأكيد على العلاقة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا".

والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤسسة تنموية تابعة للحكومة الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها في عام 1941 على تمويل المشاريع الرامية إلى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية والأقل نموًا، والإسهام في الجهود الدولية للحد من الفقر في العالم.