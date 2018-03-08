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سي بي سي

أبلة فاهيتا

قناة CBC

أعلنت قناة "سي بي سي" وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لأجل غير مسمي؛ وذلك بعد تورط البرنامج في عدة قضايا وصلت إلى أكثر من 300 قضية.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أرسل خطابًا إلى قناة "CBC"  يطالب فيه بحذف الإيحاءات الجنسية الواضحة والصريحة من أي حلقة خاصة بالبرنامج، فضلًا عن المطالبة بوضع اسم الممثل الذي يتقمص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ.

كما طالبت لجنة الشكاوى بالمجلس، إدارة القناة، بحذف جميع الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع يوتيوب، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات، مشددة على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.



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