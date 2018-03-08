حبس ناشطة إيرانية عامين بدعوى خلع الحجاب

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حبس

الحاجاب

ذكر موقع "ميزان" القضائي، أن محكمة إيرانية قضت على امرأة بالسجن عامين إثر إدانتها بخلع الحجاب في مكان عام.

ولم الموقع عن هوية المرأة، إلا أن تقارير عرفتها على أنها الناشطة الإيرانية نرجس حسيني التي اعتقلت خلال التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة ضد إلزام النساء بلبس الحجاب في الدولة.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الحكومية عن المدعي العام الإيراني عباس جعفري قوله إن المرأة بفعلتها هذه تحاول "تشجيع الفساد".

وأوضح "موقع ميزان" أن المتهمة البالغة من العمر 32 عاما، تعتزم استئناف الحكم الصادر ضدها.

وكانت السلطات الإيرانية تفرج بسرعة عن النساء اللائي يعتقلن بسبب الزي أو يحاكمن بالسجن لفترات قصيرة مع دفع غرامة مالية في حدود 25 دولارا.

وفي وقت سابق من العام أعلنت السلطات اعتقال 29 امرأة بسبب خلعهن الحجاب، في خطوة نددت بها وزارة الخارجية الأمريكية وقالت إن ما قمن به يندرج ضمن حقهن الإنساني والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية.

أما منظمة العفو الدولية فقد دعت إيران إلى " إنهاء اضطهاد النساء اللائي يتكلمن ضد الحجاب الإلزامي، وإلغاء هذه الممارسات التمييزية والمهنية" ضدهن.


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