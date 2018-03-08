بالفيديو.. إعلامي يطالب بإغلاق النادي الأهلي

08 مارس 2018 - 04:50 م

أبدى الإعلامي محمد الغيطي، غضبه الشديد من تصرفات جماهير الأهلي خلال مباراة فريقهم أمام مونانا الجابوني، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "الغيطي" خلال تقديم برنامجه، "صح النوم"، المذاع عبر قناة "ltc " الفضائية، إن المباراة تم تسيسيها، مضيفًا أن إعلام الإخوان دعمها وروج لها للإساءة للسلطة الحاكمة في الدولة، مطالبًا بغلق النادي الأهلي وجميع الأندية الرياضية.



وأوضح أن أحد قيادات حركة 6 إبريل، تواجد في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، وحرض الجماهير على الهتاف ضد الدولة المصرية وقياداتها.

وتابع: أن مجال الرياضة يجب أن تسوده الأخلاق، مضيفًا: "لو أنتو مش عارفين كده طظ في الرياضة والكورة.. اغلقوا النادي الأهلي وجميع الأندية انتم قرفتونا".

يذكر أن الأهلي نجح في الفوز على بطل الجابون، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس، على ملعب القاهرة الدولي.



