كاتب مصري يبكي على خروج اليهود

08 مارس 2018 - 05:00 م

الصحيفة العبرية:



العرب يبكون حين يذكرون اليهود ويطالبون بإنهاء الظلم وتصحيح الخطأ

لا يكاد يمر أسبوع بالدول العربية دون نشر مقال عن خروج اليهود منها

هناك بكاء على الخسارة التي حدثت ومساهمات اليهود اقتصاديًا وثقافيًا

تحت عنوان: "دول عربية تبكي على خروج اليهود منها وتريد التكفير عن الخطيئة"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن إسرائيل "ملزمة بالانتباه إلى ما يحدث الآن في عدد من الدول العربية من بكاء وذرف للدموع حينما يتذكرون خروج اليهود منها ويطالبون بإنهاء هذا الظلم وتصحيح الخطأ".

واسترعى اهتمام الصحيفة كتابات في عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر حول هجرة اليهود منها تزامنًا مع إعلان إسرائيل.

وقالت: "أمر مثير للاهتمام بدأ يحدث الشهور الأخيرة في الدول العربية؛ حيث لا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر مقال فيها عن خروج اليهود منها، والبكاء على الخسارة جراء ذلك، في وقت كان فيه اليهود يساهمون في دفع الاقتصاد والثقافة".

وأضافت: "ففي العراق التي تخلص من حكم صدام حسين وتتمتع فيه الصحف بحرية التعبير هناك من يتباكى على خروج اليهود، وكذلك مصر والمغرب، انضمتا إلى الاتجاه ذاته خلال الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أن "الكثير من المصريين والعراقيين والمغاربة يطالبون الآن بإيضاح سبب مغادرة اليهود بعيدًا وبمعزل عن مسألة الحركة الصهيونية".

ولفتت إلى أنه "على سبيل المثال هناك مقال للدكتور وحيد عبد المجيد الذي نشر مؤخرًا في صحيفة "الأهرام"، والذي تحدث فيه عن كتاب للوزير الإسرائيلي الأسبق ران كوهين، تضمن ذكريات جميلة ورائعة من الماضي حينما كان يعيش هذا الوزير في بلد عربي".

ووضحت أن "كاتب المقال تحدث عن المحطات التي مر بها كوهين في عمله بإسرائيل ومواقفه مع الفلسطينيين، وعما ورد بكتابه من أن الحركة الصهيونية هي التي دفعت اليهود إلى التفكير في وجود خطر عليهم ما جعلهم يتدفقون على إسرائيل، بل واتهام الأنظمة العربية بأنها لم تنجح في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى فراغ استغلته الحركة الصهيونية، وأن تلك الأنظمة اتخذت إجراءات سياسية خاطئة إزاء قيام إسرائيل".