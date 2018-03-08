» اختفاء 10 مليارات يورو من أموال الليبيين المجمدة في بروكسل

08 مارس 2018 - 05:07 م

كشفت قناة "لا ليبر بلجيك" البلجيكية، عن أن هناك أكثر من 10 مليارات يورو من أصول الليبيين المجمدة لدى بروكسل، اختفت مؤخرًا من 4 حسابات فى مصرف "يوروكلار" البلجيكى.

وقالت القناة البلجيكية، فى تقرير بثته اليوم الخميس، إن تلك الأموال كانت تحت السيطرة الكاملة لمقربين من الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، مشيرة إلى أن السلطات البلجيكية رصدت اختفاء تلك الأموال فى خريف 2017، وتبين ذلك عندما أراد قاضى التحقيق "ميشالر كليز" وضعها ضمن ملف غسيل الأموال، ولم يجد إلا 5 مليارات يورو من إجمالى يتجاوز 15 مليار يورو.

وبحسب القناة، اشتعلت القضية من جديد لأن السلطات البلجيكية لم تصدر أى قرارات بفك الحظر عن تلك الأموال، ما يجعل اختفاءها أمرًا غريبًا ومحاطًا بمخالفات قانونية.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام البلجيكية نقلت عن وزير الداخلية ديديه رايندرس، أن الأموال المقدرة قيمتها الإجمالية بما يقرب من 16 مليار يورو، كانت موزعة على 4 مؤسسات بنكية، منها "باريبا"، و"آى أنج جى"، ويوروكلير"، والأخير مؤسسة مصرفية لإدارة الأموال والتعويضات بين مختلف البنوك.