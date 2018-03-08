بالصورة.. ضابط «زملكاوي» يزور إسرائيل

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ضابط يرتدي تيشرت نادي الزمالك يتوسط الوفد في إسرائيل

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ضباط

احتفت إسرائيل بزيارة 10 ضباط مسلمين من شرطة نيويورك، خلال زيارتهم لها في إطار رحلتهم إلى الشرق الأوسط التي تشمل الحج وزيارة مصر والأردن وفلسطين.

ويظهر ضمن الضباط التي نشرت صورتهم صفحة" إسرائيل بالعربية" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ضابط يرتدي تيشرت نادي الزمالك المصري، وهو ما أثار عدة تساؤلات ظهرت في تعليقات مئات النشطاء على الصفحة، حيث قال أحد المعلقين ويدعى حسين أبو يوسف :" طيب الراجل اللي لابس فنله الزمالك ورا دا بيعمل ايه".

وقالت الصفحة :" يزور إسرائيل وفد من 12 ضابطا مسلما في شرطة نيويورك. تأتي الزيارة في نطاق رحلتهم إلى الشرق الأوسط التي تشمل الحج وزيارات إلى مصر والأردن والسلطة الفلسطينية. خلال زيارتهم لإسرائيل يتعرف أعضاء الوفد على تاريخ إسرائيل وحاضرها المتعدد الثقافات. وتشمل الزيارة جولة في الأماكن المقدسة".


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