رسميًا.. مباراة الزمالك وولايتا الإثيوبي على إستاد القاهرة

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الزمالك

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حصل مجلس إدارة الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بنقل مباراة الزمالك وديشا الأثيوبى، إلى ملعب القاهرة بدلًا من السويس، في إياب دور الـ32 من بدولة الكونفدرالية.

وتحدد حضور 5 ألاف متفرج للمباراة، ولكن سيتم تحديد هويتهم من قبل مجلس إدارة الزمالك، إذ يرغب رئيس النادى فى أن يقتصر الحضور على أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي الفرق المختلفة بالنادى.

ويلتقي الزمالك مع ديشا فى مباراة العودة يوم 18 مارس الجارى، بعد أن خسر بالأمس فى لقاء الذهاب بنتيجة 2 /1.


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