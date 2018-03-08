قطة تنقذ منزل صاحبتها من السرقة

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?القطة "نالا"
?القطة "نالا"

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ألمانيا

سرقة

قطة

أنقذت قطة صاحبتها من محاولة للسرقة تمت بمنزلها في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء بمدينة روزلهايم الألمانية.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، تمكن اللص من دخول المنزل صباحا مستغلا نوم صاحبة المنزل إلا أن القطة التي تدعى "نالا" عندما رأته أخذت في المواء دون انقطاع وبصوت مرتفع حتى استيقظت صاحبة المنزل، التي تمكنت من رؤية اللص وهو يفر إلى خارج المنزل دون أن يتمكن من سرقة أي شيء

وأبلغت صاحبة المنزل الشرطة بأن المتهم يبدو في عمر ما بين 25 و 30 عاما، ويبلغ طوله بين 1.70 و 1.75 متر، وما يزال البحث جاريا للقبض عليه حتى الآن.


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