» استعدادًا للمونديال.. المنتخب المغربي يستدعي «أزارو»

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المصريون

المغرب،

أزارو

استدعى الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة الفرنسي رينارد، اللاعب وليد أزارو مهاجم الأهلي، لمعسكر أسود الأطلسي المقبل، خلال الشهر الجاري، الذي سيتخلله مواجهتين وديتين أمام صربيا واوزبكستان في ايطاليا والمغرب علي الترتيب.

وتلقي الجهاز الإداري للأهلي، خطابا رسميا  من الاتحاد المغربي، يطلب خلاله مشاركة وليد أزارو، في معسكر المنتخب المغربي المقبل، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر لها الصيف المقبل في روسيا.

وجاء اختيار أزارو لمنتخب المغرب بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الماضية، واعتلائه صدارة هدافي الدوري الممتاز المصري برصيد 17هدفا.


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