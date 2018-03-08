الخارجية تكشف حقيقة ترحيل 100 مصري من ألمانيا

08 مارس 2018 - 10:39 م

صرح الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، بأن الأخبار المتداولة عن ترحيل 100 مصري من ألمانيا، غير دقيقة، وأن إجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا بالأمس لا يتجاوز 9 أشخاص فقط.



وأوضح عبدالعاطي، في بيان، أنه سبق التنسيق بشأن المواطنين التسعة، مع السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، منذ عدة أشهر، وبعد تلقي موافقات نهائية بشأنهم من جانب السلطات المصرية المعنية، ومن ثم تم إصدار وثائق سفر مصرية لهم، بعد التحقق من أوراقهم الثبوتية وهوياتهم وأن ذلك يعد إجراءً روتينياً.

