الكشف عن حقيقة وقف برنامج "أبلة فاهيتا"

08 مارس 2018 - 10:50 م

أصدرت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية، بيانا توضح فيه حقيقة وقف برنامج "أبلة فاهيتا" إلى أجل غير مسمي، مؤكدة أن هذا الأمر عار من الصحة وغير صحيح جملة وتفصيلا.



وأكد البيان "نشر عدد كبير من المواقع الإخبارية اليوم في توقيت متزامن لدرجة تثير الانتباه خبرا مكذوبا يستند إلى مصدر مجهول يفيد بأن قنوات cbc قررت إيقاف برنامج (أبلة فاهيتا) إلى أجل غير مسمى وأبلغت فريق البرنامج بهذا القرار وذلك لأسباب مفبركة وردت بالخبر المذكور".



وأضافت "سي بي سي" : "أن كل مانشر بهذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أساس له إلا في خيال (أو في نفس) من أرسله إلى المواقع فقنوات cbc لم تتخذ من جانبها قرارا بهذا الشكل والموسم الحالي للبرنامج انتهى تصوير حلقاته في موعدها المحدد والمعلن بينما عرض هذه الحلقات مستمر خلال شهر مارس الجاري وحتى الموعد المحدد مسبقا لنهاية عرض حلقات الموسم..وهذا هو المعتاد في جميع المواسم" .



وأشار البيان إلى أن بعض المواقع الإخبارية خلطت بين هذا الخبر «المكذوب» وخبر آخر تم نشره اليوم منسوبا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولجنة الشكاوى به يفيد بأن المجلس خاطب القناة بشأن عدة ملاحظات تخص برنامج (أبلة فاهيتا) طلب من القناة اتخاذ ما يلزم لتلافيها.

