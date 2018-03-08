"المركزي" يوضح معلومة هامة بشأن التضخم

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البنك المركزي
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المصريون ـ متابعات

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أعلن البنك المركزي المصري هبوط معدل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي إلى 11.8 في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقابل 14.35 في المائة في يناير الماضي.
وذكر البنك المركزي- في بيان اليوم /الخميس/- أن التضخم على أساس شهري سجل ارتفاعا بنسبة 0،39 في المائة في فبراير الماضي مقابل 0,17 في المائة في يناير الماضي.

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