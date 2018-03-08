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مفاجأة "بوتين" لناشطة أرادت التقاط "سيلفي" معه

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بوتين
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فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إحدى الناشطات العاملات معه في حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد طلبها التقاط صورة "سيلفي" معه.
بوتين، لم يكتف بقبول التقاط الصورة، إذ قام بتقبيل الناشطة لاريسا سرغاكينا على جبهتها.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الصورة التقطت بعد حفل موسيقي داعم لبوتين، في استاد لوجنيكي في العاصمة موسكو.
يذكر أن الحفل ذاته، شارك فيه عدد من أشهر الفنانين الروس، يتقدمهم مغني الراب "تيماتي"، والممثلة بولينا غاغارينا وآخرين.
وأثارت الصورة دهشة المتابعين، لا سيما أن بوتين ليس من الشخصيات السياسية التي تنحي التحفظ جانبا خلال تعاملها مع عامة الناس.
يشار إلى أن بوتين هو الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات الرئاسية التي تعقد في الثامن عشر من آذار/ مارس الجاري.
وينافس بوتين في الانتخابات الرئاسية، بافل غرودينين مرشح الشيوعيين، وفلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.



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