"عرفات" يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن تذاكر القطارات في مصر الأرخص على مستوى العالم، مشددًا على أن القطارات المكيفة تغطي تكلفتهم بالكاد، والذي يستخدمها نحو 18% من حجم مستخدمي السكك الحديد في مصر، والذي يقدر بنحو 45 مليون راكب، بينما هناك 310 مليون راكب يستخدم القطارات الغير مكلفة والتى لاتتجاوز قيمة التذكرة نحو 15% من تكلفتها.
وأضاف "عرفات"، خلال حواره مع قناة "روسيا اليوم"، أننا نريد أن تكون قيمة التذكرة عادلة تمكننا من الغنفاق على تطوير السكك الحديد، مع ضمان حماية كاملة لكل من هو جدير بالحماية من خلال عمل إشتراكات للطلاب، موضحًا أنه كان مقرر زيادة سعر التذاكر يناير الماضي، وتم فتح باب الإشتراك، وتم إرجاء القرار لحين انتهاء العام الدراسي مراعاة للبعد الاجتماعي. 


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