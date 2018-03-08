"عرفات" يكشف موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات

08 مارس 2018 - 11:37 م

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن تذاكر القطارات في مصر الأرخص على مستوى العالم، مشددًا على أن القطارات المكيفة تغطي تكلفتهم بالكاد، والذي يستخدمها نحو 18% من حجم مستخدمي السكك الحديد في مصر، والذي يقدر بنحو 45 مليون راكب، بينما هناك 310 مليون راكب يستخدم القطارات الغير مكلفة والتى لاتتجاوز قيمة التذكرة نحو 15% من تكلفتها.

