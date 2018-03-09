هذا هو موعد تنفيذ مشروع القطار السريع

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القطار السريع
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قال المهندس سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق، إن الدولة تعتبر مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين الجديدة)، في أهمية مشروع حفر "قناة السويس الجديدة"، حيث أنه بطول 504 كليو متر مربع.
وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة لبرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الخميس، "لأول مرة نربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر وسيلة نقل بري، وهو يُقلل زمن الرحلة للسخنة 3 ساعات، ولإسكندرية ساعة ونصف".
وتابع أن "المشروع نقلة كبيرة في وسائل النقل الجماعي للركاب في مصر، ولنقل البضائع"، لافتًا إلى أن هناك 10 تحالفات من أقوى التحالفات في العالم للمنافسة على تنفيذ المشروع.
وأوضح أنه "في يوليو القادم سيتم الاستقرار على الشركات المُنفذة، على أن تكون بداية التنفيذ من شهر أغسطس أو سبتمبر في العام الجاري، وأن يستغرق تنفيذ المشروع فترة زمنية أقصاها 3 سنوات".

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