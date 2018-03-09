» تطورات جديدة بشأن التابوت المضبوط بالكويت

09 مارس 2018 - 12:35 ص

صرح شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، بأن اللجنة الأثرية التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت لفحص التابوت الذي ضبطته سلطات الجمارك الكويتية ضمن أمتعة الشحن الجوي، أوصت بعودة التابوت إلى مصر لحسم هويته وأثريته من عدمه، وذلك بعد دراسته في معامل الآثار من قبل المتخصصين بوزارة الآثار، حيث تعذر على اللجنة تحديد أثرية التابوت من عدمه، لأن سطحه مغطى بطبقة من الاتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة.



وأشار- في تصريح اليوم- إلى أن اللجنة الأثرية التي شكلت لمعاينة التابوت كانت برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي وعضوية كل من الدكتور السيد محفوظ، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب جامعة أسيوط، والدكتور أحمد سعيد، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة والمعارين بدولة الكويت.



وأضاف أن الدكتور السيد محفوظ أكد أن اللجنة أقرت أن طراز غطاء التابوت يتشابه مع توابيت نهاية العصر الفرعوني والعصر البطلمي ولكن تبدو درجة الإتقان والحرفية أقل.

