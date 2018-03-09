» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على انخفاض درجات الحرارة بداية من الجمعة، وذلك بعد أسبوع شديد الحرارة شهدته البلاد.
وأوضح "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه بداية من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، على أن يمتد إلى جنوب الصعيد يوم السبت.
وأضاف "عبدالعال" أن الانخفاض سيتراوح بين 7 أو 8 درجات، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بهذا الانخفاض في درجات الحرارة، متابعًا: «لا أستطيع القول أننا سنعود إلى الشتاء شديد البرودة، ولكنه سيكون شتاءً مصريًا دافئًا فيما تبقى من أيام».
ولفت رئيس هيئة الأرصاد إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى 13 درجة بعد أن كانت 22 درجة الأسبوع المنقضي، ناصحًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

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