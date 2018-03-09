» الفحص الطبي يحسم مشاركة «السعيد» أمام إنبي

09 مارس 2018 - 06:56 م

يحسم الفحص الطبي للاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، الذي سيخضع له غدًا السبت، موقفه من المشاركة في مباراة إنبي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

ويعاني السعيد من آلام في وجه القدم، وغادر مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، وإن كانت لن تمنعه من المشاركة بشكل مبدئي في التدريبات غدًا.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 72 نقطة، ويتبقى له 4 نقاط للتتويج باللقب رقم 40 في تاريخ القلعة الحمراء.