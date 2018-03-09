«حلمي» مديرًا فنيًا لطلائع الجيش

09 مارس 2018 - 06:59 م

أعلن مسئولي نادي طلائع الجيش، تولي محمد حلمي تدريب الفريق العسكري، خلفًا لحلمي طولان، الذي تقدم باستقالته، أمس الخميس، بسبب سوء النتائج.

وكان «طولان» قد تقدم باستقالته، عقب الخسارة التي تلقاها الطلائع من نادى النصر، بنتيجة «0-1»، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز، ودخوله لدوامة الفرق المرشحة للهبوط.

واختار «حلمي» في الجهاز المعاون له كل من محمد جودة مدربًا مساعدًا ومحمد يونس مدربًا لحراس المرمى، على أن يتم تعيين مدرب عام للفريق في وقت لاحق.

من جانبه، أكد العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالطلائع، أن «حلمي» قادر على استعادة الانتصارات، وقيادة الفريق إنهاء المسابقة وهو يحتل مركزًا متقدما بجدول الترتيب، خصوصًا وأن «حلمي» يتمتع بخبرة كبيرة، فضلًا عن تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين بالفريق.

وأشار «المهدي» إلى أن «حلمي» سيقود الطلائع أمام مصر المقاصة، في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز.