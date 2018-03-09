» مفاجأة.. مدافع وست بروميتش يرحب بالانتقال إلى الأهلي

09 مارس 2018 - 07:04 م

رحب أحمد حجازي، مدافع فريق نادي وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، بالعودة إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب "حجازي" بالعودة خلال مكالمة مع أحد مسئولي القلعة الحمراء، في ظل اقتراب فريقه من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الثانية بعد تذيل جدول البريميرليج.

وتابع مدافع ويست بورميتش، أنه سيعود للأهلي في الصيف حال هبوط فريقه وعدم تلقيه أية عروض من أي نادي بالدوريات الأوروبية.

وتأتي مفاوضات الأهلي مع حجازي، في ظل رغبة حسام البدري، المدير الفني للفريق، تدعيم صفوف الفريق الأحمر، بمدافع جديد بسبب النقص العددي في ذلك المركز.

جدير بالذكر أن حجازي انتقل إلى ويست بروميتش في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو حصل عليها الأهلي، قبل أن يفعل النادي الإنجليزي بند الشراء مقابل 4.5 مليون يورو.