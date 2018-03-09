تجديد حبس شقيق "محمد ناصر" 15 يومًا

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النيابة العامة

تجديد حبس

قناة مكملين

شقيق محمد ناصر

أمر المستشار عماد على، المحامى العام الأول لنيابات بني سويف، تجديد حبس شقيق الإرهابي الهارب محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين، التابعة لجماعة الإخوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد، مدير البحث الجنائي، بأنه ورد لقسم بني سويف محضر بمعرفة قسم النقل والمواصلات يتضمن بلاغا من مساعد الشرطة، عبدالباسط راضي حسان، 59 سنة، والمعين لملاحظة الحالة الأمنية بموقف أتوبيس النقل العام بشارع صلاح سالم وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها فوجئ بـ«قيام محمد علاء الدين عبدالعظيم 56 سنة رئيس حركة بشركة أتوبيس الوجه القبلي، ومقيم مركز الفشن بالتهكم والإسقاط على مؤسسات الدولة أمام المواطنين مدعيًا أن الانتخابات الرئاسية القادمة تمثيلية هزلية والأحداث التي تجرى الآن بسيناء من صنع الشرطة وأثناء محاولة إثنائه عن ذلك قام بالتعدي عليه بالسب والقذف واتهامه بانتمائه لجهاز الشرطة الكافر».

وبسؤال مفتش بشركة أتوبيس الوجه القبلي، عبدالوهاب جابر إسماعيل، شاهد الواقعة، ايد اقوال مساعد الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه شقيق الإعلامي الهارب محمد ناصر مقدم البرامج بقناة مكملين الإرهابية التابعة للإخوان، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطني والتحفظ على المتهم الذي قال إن شقيقه الإعلامي الهارب يتخذ اسم شهرة محمد ناصر في تقديم البرامج وحاول انكار الواقعة وتم التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال شاهد الواقعة ويدعى عبدالوهاب جابر إسماعيل، ومساعد الشرطة الذي تم السب والقذف له من قبل المتهم، وأكدا أن «المتهم حاول إثارة المواطنين بأن الانتخابات الرئاسية القادمة تمثيلية واتهم جهاز الشرطة بالكفر»، وأمر المستشار عماد على، المحامي العام لنيابات بنى سويف، بصرف الشاكى مساعد الشرطة وشاهد الواقعة وعرضت الأجهزة الأمنية تحريات الواقعة وأثبتت صحتها، وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم 15 يومًا.


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