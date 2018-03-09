«البرادعي» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا السبب

09 مارس 2018 - 07:09 م

دعا الدكتور محد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى إعادة النظر في "عدم التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أن التطبيع قد يكون في مصلحة القضية الفلسطينية.

وكتب البرادعي في تدوينته: "هل يمكننا التواصل ثقافيًا على الأقل مع أهلنا فى الأراضى المحتلةً ومع عرب 48 لمساندتهم ودعمهم أم سنستمر فى عزلهم تحت شعار "عدم التطبيع" ( والذى لا يطبق حاليا على الصعيد السياسى والأمنى والإقتصادى!) بعد سبع عقود من الفشل فى التعامل مع القضية الفلسطينية هل من أمل فى فكر مختلف؟".

وأثارت تغريدة "البرادعي" استهجان متابعية حيث علقت ناشطة تدعى "مهى يحي" قائلة: "أهلنا لم ينقطعوا ثقافيا عن أمتهم، ولم تنقطع الأمة عنهم " فهم ليسوا في عزلة ثقافية" حتى نكون بحاجة أن نتواصل معهم، التواصل الوحيد الذي نتوق و يتوقون له هو تحرير الأرض لا التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل " بأسباب واهية" وكأن المحتل سيدعنا " مع التطبيع " أن نساند أهلنا لطرده؟".

فيما علقت ناشطة أخرى تدعى "هدى رشاد": "نفسى تدى إجابة واحدة لكن مش على طول أسئلة ...إطرح رؤيتك وحلولك ...نتفق أو نختلف".

وعلق آخر قائلًا: "لا للتطبيع. الفلسطينين ماطلبوش منك تواصل يا بوب. وياريت كل اللي بيروج لمحاولات التطبيع دي يخرس ويتكسف على دمه".