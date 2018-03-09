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مقتل زوجين داخل منزلهما على يد مجهول بالشرقية

قضايا وحوادث

قتل
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الشرقية

مجهول

مقتل زوجين

لقي زوجان بقرية السنيطة التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية،  اليوم الجمعة، مصرعهما، إثر إصابتهما بأعيرة نارية، أطلقها عليهما شخص مجهول داخل المنزل، ولاذ بالفرار، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على "سلامة م ك"، 60 سنة، وزوجته "سعدة م إ ق"، 50 سنة، مقيمين عزبة تابعة لقرية سنيطة مركز منيا القمح، جثتين إثر إصابتهما بأعيرة نارية.

وتبين قيام مجهول بإطلاق النيران عليهما أثناء تواجدهما بمنزلهما في ساعات متأخرة من الليل، اقتحم المنزل، وأطلق النيران عليهما، وأن من اكتشف الواقعة، نجل أخت المجني عليهما، أثناء التوجه إليهما بالمنزل، ووجدهما على الأرض مقتولين، لكنه لم يشاهد واقعة القتل.

وانتقل ضباط مباحث مركز منيا القمح، إلى مسرح الحادث، وجار فحص علاقات المجني عليهما بالجيران، ومن خلال الفحص المبدئي تبين وجود خلافات سابقة بين المجني عليهما وأحد جيرانهم بسبب خلافات على قطعة أرض، ويواصل ضباط مباحث منيا القمح، استكمال الفحص، للتوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة


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