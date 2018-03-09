» محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال

09 مارس 2018 - 07:21 م

أعرب محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن أمله في أن يسجل في شباك مانشستر يونايتد، غدًا، السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي«البريميرليج».

وقال«صلاح» في تصريحات تليفزيونية لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن يرغب في استكمال سجله الرائع هذا الموسم بالتسجيل في شباك الخمسة الكبار من مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وتشيلسي، ويعزز صدارته لقائمة هدافي البطولة التي يتصدرها رفقة هاري كين نجم السبيرز برصيد 24 هدفًا، حيث وصل إلى هذا العدد من الأهداف في غضون 28 مباراة فقط.

وعلى الرغم من تسجيل صلاح في جميع الكبار هذا الموسم، فإن نجم المنتخب الوطني البالغ من العمر 25 عامًا لم يتمكن من هز شباك ديفيد دي خيا في لقاء الدور الأول، الذي انتهى بالتعادل السبلي على ملعب الأنفيلد في شهر أكتوبر الماضي.

وأعرب صلاح عن شعوره بالإثارة الكبيرة لمواجهة مانشستر يونايتد، حيث يرغب في هز شباك مانشستر يونايتد قبل انتهاء الدوري والتركيز في المونديال، خاصة أنه لا يزال يتذكر الفرصة التي أهدرها في لقاء الدور الأول وتصدى لها ببراعة دي خيا، إلى جانب إهدار فرصة أخرى حقيقية، إلا أنه واجه حارس عظيمًا.

وأضاف صلاح أنه يتوجب عليه قبل أي مباراة تحضير نفسه جيدًا ومعرفة نقاط الضعف في لاعبي الخصم وحارس المرمى، وأن تحاول كثيرًا تخطى خط الدفاع وتسجل الأهداف وتقوم بالأمور بصورة مختلفة، ولكنه يدرك أنه يواجه مانشستر يونايتد هذه المرة وديفيد دي خيا وهو حارس عظيم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجل في شباكه بين الستة الكبار هذا الموسم ولكنه سيحاول تحقيق هذا الأمر في مباراة الغد.

وأشار نجم المنتخب الوطني إلى أنه يبحث عن تسجيل الأهداف في أي مباراة يشارك بها، ولكنه يرغب في تحقيق هذا الأمر بشدة في لقاء الغد، خاصة أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يهز شباكه من قبل.