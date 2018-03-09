روسيا تقيم مركزًا نوويًا بإثيوبيا

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات

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سيرجي لافروف

روسيا اثيوبيا

طاقة نووية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن سعي بلاده لإقامة "مركز مشترك للتكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة" بإثيوبيا.

وأوضح "لافروف"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي، ورقينه جبيو، اليوم الجمعة، في أديس أبابا، أن زيارته إلى إثيوبيا تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن "مشروعا جاهزا لإقامة مركز للتكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة، سيكون عقب توقيع الاتفاق بين حكومتي البلدين"، دون تفاصيل عن تكاليف أو مواعيد زمنية.

وتابع روسيا ستقدم الدعم لإثيوبيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك المهارات والتعاون العسكري الفني، مضيفًا أن "إثيوبيا وروسيا بحاجة إلى رفع التبادل التجاري والاستثماري بينهما".

بدوره، قال جبيو إن مباحثاته مع لافروف، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه اتفق معه على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف القطاعات.

وتأتي زيارة لافروف، إلى إثيوبيا في ختام جولة إفريقية قادته إلى كل من: أنجولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي، بدأها الإثنين الماضي، على أن تختتم غدا، حسب وسائل إعلام روسية.


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