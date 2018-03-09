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استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض

عرب وعالم

رياض سيف
رياض سيف

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سوريا

الثورة السورية

الائتلاف السورى

رياض سيف

أعلنت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الجمعة، عن استقالة الرئيس الحالي للائتلاف، رياض سيف، بسبب أوضاعه الصحية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن "الأوضاع الصحية دفعت رياض سيف، إلى تقديم استقالته".

وأشارت إلى أنه تم تكليف عبد الرحمن مصطفى، نائب رئيس الائتلاف، بتسيير أعمال الرئاسة حتى إجراء الانتخابات المقبلة، بناء على المادتين 8 و11 من النظام الأساسي، الخاصتين بحالات شغور منصب الرئيس".

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، في مايو 2017، رياض سيف، رئيسا سادسا له، بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في مدينة إسطنبول التركية، متقدما على الرئيس الأسبق، خالد خوجا.

وحصل "سيف" آنذاك، على 58 صوتا مقابل 41 صوتا لخوجا، من إجمالي 99 عضوا بالائتلاف شاركوا بالاقتراع من أصل 102.

وبحسب موقع الائتلاف فإن "سيف"، من مواليد العاصمة السورية دمشق 1946، ودخل ميدان السياسة في 1994، من خلال تحقيقة أعلى نسبة أصوات عن دمشق، في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، لكنه السلطات الأمنية حاربته بسبب رفضه للفساد الإداري والسياسي الحاصل في البلاد.

وتعرض المعارض السوري البارز للاعتقال عدة مرات، إحداها استمرت 5 سنوات منذ عام 2000 حتى بداية 2006.

وانتخب "سيف"، عقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني المعارض بالداخل، قبل أن يغادر البلاد إثر تعرضه لعدة محاولات اغتيال على يد النظام السوري، آخرها في يونيو 2011.

وعقب مغادرته البلاد، بادر بتشكيل الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، وشغل منصب نائب الرئيس بالدورة الأولى، وهو حاليا عضو بالهيئة العليا للمفاوضات في وفد المعارضة.


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