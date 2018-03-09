شاب يذبح صديقه بعين شمس

09 مارس 2018 - 07:51 م

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة اليوم، واقعة قتل ماساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد صديقه، بعدما انقلبت وصلة «هزار» بينهما إلى مشادة تبادلا خلالها السباب والشتائم.

البداية كانت ببلاغ تلقته شرطة النجدة من أهالى منطقة عين شمس، بشأن وقوع مشادة بين اثنين من الشباب، تطورت إلى حد التشاجر، واعتدى أحدهما على الآخر بسلاح أبيض «كاتر»، كان يخفيه بين طيات ملابسه، إذ قام بذبحه ولاذ بالفرار.

على الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، بينما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهم، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم.

وعززت قوات الشرطة من تواجدها بالمنطقة، ودفعت بخدمات أمنية تحسبًا لوقوع اشتباكات بين أهالى المجني عليه والمتهم.